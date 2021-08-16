Son dakika 3. sayfa: 24 yaşındaki genç tüfekle ateş açtı: 1 yaralı
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Son dakika 3. sayfa: 24 yaşındaki genç tüfekle ateş açtı: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa: 24 yaşındaki genç tüfekle ateş açtı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Samsun'da bıçaklı yaralama olayına karışan 24 yaşındaki genç, yaralanan şahsın ailesine tüfekle ateş açtı.

Samsun'da bıçaklı yaralama olayına karışan 24 yaşındaki genç, yaralanan şahsın ailesine tüfekle ateş açtı. Olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Köybucağı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gün içerisinde bıçaklı yaralama olayına karışan 24 yaşındaki C.B., olayda yaralanan H.K.'nın ailesiyle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle C.B. yanındaki tüfeği ateşleyerek Bayram K.'yı bacağından yaraladı. Olayın 112 acil servise bildirilmesi üzerine yaralılar bölgeye sevk edilen ambulans ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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