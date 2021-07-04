Son dakika 3. sayfa: 20 metrelik kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
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Son dakika 3. sayfa: 20 metrelik kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika 3. sayfa: 20 metrelik kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Serik ilçesinde 20 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde 20 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu. Kedi, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Serik ilçesi Karadayı Mahallesi'nde akşam saatlerinde bahçede bulunan kuyudan kedi sesi duyan bir vatandaş 112'yi aradı. Bunun üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kuyuya düşen yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, ip yardımıyla 20 metrelik kuyudaki kediyi sağ salim çıkarmayı başardı.

Yaklaşık 1 saat süren kurtarma operasyonu sonrası yavru kediyi sahiplenen mahalle sakini Ali Şahin, "Bizim yeğen duymuş kedinin sesini kuyudan. İtfaiye ekiplerini çağırdık. Böyle bir güzel kediyi kurtardık. İsteyen olursa sahiplendiririz. Evimizde var, buna da bakacağız. Teşekkür ederim itfaiye ekiplerine, bu saatte gelip yardımcı oldular. Kedimiz kuyudan çıktığı için adını 'kuyu' koyacağız" diye konuştu. - ANTALYA

Son dakika 3. sayfa: 20 metrelik kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika 3. sayfa: 20 metrelik kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika 3. sayfa: 20 metrelik kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika 3. sayfa: 20 metrelik kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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