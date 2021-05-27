Son dakika 3. sayfa: 2 otomobile çarpıp yaralı halde kaçan sürücü güvenlik kameralarına yakalandı
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Son dakika 3. sayfa: 2 otomobile çarpıp yaralı halde kaçan sürücü güvenlik kameralarına yakalandı

Son dakika 3. sayfa: 2 otomobile çarpıp yaralı halde kaçan sürücü güvenlik kameralarına yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 otomobile çarparak kaçan sürücü güvenlik kameralarına yakalandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 otomobile çarparak kaçan sürücü güvenlik kameralarına yakalandı. Yaralı halde kaçan sürücü yaklaşık yarım saat sonra polise teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kadir Has Caddesi üzerinde meydana gelen ilk kazada Ş.Ö. idaresindeki 16 ACA 32 plakalı Hyundai marka otomobil, 38 ZS 937 plakalı Volkswagen marka otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrasında otomobili ile kaçan Ş.Ö., daha sonra yaklaşık 3 kilometre ilerideki Canel Sokak üzerinde D.Y. idaresindeki 38 ACD 593 plakalı Toyota marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü D.Y. ile yolcu koltuğunda bulunan kızı M.Y. yaralanarak araç içerisinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye sevk edilirken, kazalara sebep olan Ş.Ö.'nün kaçma anları da çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan sürücüyü arama çalışmaları başlattı. Firari sürücü yaklaşık yarım saat sonra yaralı halde Kayseri Erkilet Havalimanı polis noktasına teslim oldu. Ş.Ö. tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Son dakika 3. sayfa: 2 otomobile çarpıp yaralı halde kaçan sürücü güvenlik kameralarına yakalandı
Son dakika 3. sayfa: 2 otomobile çarpıp yaralı halde kaçan sürücü güvenlik kameralarına yakalandı
Son dakika 3. sayfa: 2 otomobile çarpıp yaralı halde kaçan sürücü güvenlik kameralarına yakalandı
Son dakika 3. sayfa: 2 otomobile çarpıp yaralı halde kaçan sürücü güvenlik kameralarına yakalandı
Son dakika 3. sayfa: 2 otomobile çarpıp yaralı halde kaçan sürücü güvenlik kameralarına yakalandı
Son dakika 3. sayfa: 2 otomobile çarpıp yaralı halde kaçan sürücü güvenlik kameralarına yakalandı
Son dakika 3. sayfa: 2 otomobile çarpıp yaralı halde kaçan sürücü güvenlik kameralarına yakalandı
Son dakika 3. sayfa: 2 otomobile çarpıp yaralı halde kaçan sürücü güvenlik kameralarına yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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