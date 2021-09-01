Son dakika 3. sayfa: 2 kişiyi öldüren zanlı, özel harekat polislerinin operasyonuyla böyle yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi: 2 kişiyi öldüren zanlı, özel harekat polislerinin operasyonuyla böyle yakalandı Katil zanlısı evinin balkonunda saatlerce elindeki tüfekle teslim olmamak için direndi Erzincan'da boşandığı eşinin 2 yakınını öldüren katil zanlısı, evinin balkonunda elindeki tüfekle teslim olmamak için 4...

2 kişiyi öldüren zanlı, özel harekat polislerinin operasyonuyla böyle yakalandı

Katil zanlısı evinin balkonunda saatlerce elindeki tüfekle teslim olmamak için direndi

ERZİNCAN - Erzincan'da boşandığı eşinin 2 yakınını öldüren katil zanlısı, evinin balkonunda elindeki tüfekle teslim olmamak için 4 saat güvenlik güçlerine direndi. Alkol alıp sarhoş olan zanlı özel harekat polislerinin nefes kesen operasyonuyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Erzincan merkez Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 1,5 yıl önce eşinden boşanan Murat Bulut, Mertekli Mahallesi'nde ayrıldığı eşinin babası Ali Kurt'ubaşından tüfekle vurarak öldürdü. Daha sonra Değirmendere Mahallesi'ne geçen zanlı, burada da Mustafa Yıldız'ı öldürdü. Ardından Geçit Mahallesi'ne evine gelen Murat Bulut, kirada oturduğu evinin balkonuna çıkarak elindeki tüfekle uzun süre alkol alıp, intihara teşebbüste bulundu. Yaklaşık 4 saat süren ikna çabalarında teslim olmayan zanlı, özel harekat polislerinin nefes kesen operasyonuyla evin içerisinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan katil zanlısı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonu başından sonuna takip edip yöneten İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ve İl Jandarma Komutanı Halil Altıntaş, başarılı operasyon sonunda güvenlik güçlerini tebrik etti.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, "Zanlı 2 kişiyi öldürdü. Başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" dedi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Senanur Erdoğan