Son dakika 3. sayfa: 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan şüpheliler tutuklandı
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Son dakika 3. sayfa: 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan şüpheliler tutuklandı

Son dakika 3. sayfa: 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan şüpheliler tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Sultangazi'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan iki şüpheli, adliyeye gelerek teslim olmalarının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Sultangazi'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan iki şüpheli, adliyeye gelerek teslim olmalarının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Sultangazi'de uçurumda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümünün ardından soruşturma esnasında yeni görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerin ortaya çıkması ile beraber, öncesinde serbest bırakılan Çakal'ın 2'si kadın 4 arkadaşı hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarılmıştı. Kararın ardından S.T. (17) ile T.Y. (15), yeniden gözaltına alınarak Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edilmiş, şüpheliler Gürkan K. (22) ile Ufuk B.'nin (21) hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı. Adliyede hakimliğe çıkarılan şüpheli S.T. 'eziyet etme' suçundan tutuklanmış, T.Y. ise aynı suçtan ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüpheliler Gürkan K. ile Ufuk B. bugün Gaziosmanpaşa Adliyesine giderek teslim olmuş, çıkarıldıkları savcılıkça 'eziyet etme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika 3. sayfa: 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan şüpheliler tutuklandı - Haberler
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