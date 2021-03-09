Son dakika 3. sayfa: 14 yıl hapis kararı bulunan şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Hakkında 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 14 yıl 4 hapis cezası bulunan şüpheli Jandarma JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Hakkında 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 14 yıl 4 hapis cezası bulunan şüpheli Jandarma JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu; İ.D. isimli şüpheli hakkında 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 14 yıl 4 ay hapis cezası ile yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

İ.D. isimli şahsın Seydikemer Çaykenarı Mahallesinde ikamet eden akrabasının yanına geleceği bilgisini alan JASAT ekipleri, Eşen Jandarma karakol ekipleri ile birlikte düzenlediği operasyonda İ.D. isimli şüpheliyi yakaladı.

İ.D. isimli şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatı ile çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı