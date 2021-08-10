Son dakika 3. sayfa: 10 metrelik tepeden düşen paraşütçüyü itfaiye ekipleri kurtardı
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Son dakika 3. sayfa: 10 metrelik tepeden düşen paraşütçüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika 3. sayfa: 10 metrelik tepeden düşen paraşütçüyü itfaiye ekipleri kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Adana'da yamaç paraşütüyle uçmak için hazırlık yaptığı sırada 10 metrelik tepeden düşen şahsı itfaiye ekipleri kurtardı.

Adana'da yamaç paraşütüyle uçmak için hazırlık yaptığı sırada 10 metrelik tepeden düşen şahsı itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, akşam saat 19.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Menekşe Tepesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Altan (55), uçuş yapmak için Menekşe Tepesi'ne geldi. Daha sonra Fırat Altan, yamaç paraşütünü yanına alarak son hazırlıklarını yaptı. Uçuş için rüzgar kontrolü yaptığı sırada dengesini kaybeden paraşütçü yaklaşık 10 metre tepeden aşağıya yuvarlandı.

Fırat Altan'ın tepeden yuvarlandığını gören arkadaşları durumu polis, Cankur ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin, 1 saat süren uğraşı sonrası paraşütçü olduğu yerden vinç yardımıyla kurtarılıp Adana Şehir Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Fırat Altan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - ADANA

Son dakika 3. sayfa: 10 metrelik tepeden düşen paraşütçüyü itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika 3. sayfa: 10 metrelik tepeden düşen paraşütçüyü itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika 3. sayfa: 10 metrelik tepeden düşen paraşütçüyü itfaiye ekipleri kurtardı
Son dakika 3. sayfa: 10 metrelik tepeden düşen paraşütçüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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