Son dakika 3. sayfa: 10 farklı hırsızlık olayına karışan şüpheli kamerada

TARSUS, MERSİN (İHA) - 10 farklı hırsızlık olayına karışan şüpheli kamerada

-Şüpheli, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 farklı hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 1 şüpheli, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri rutin kontroller sırasında Şehit Kerim Mahallesi Adana Bulvarı üzerinde kendilerini görünce kaçmaya başlayan S.A.Ç. isimli şahsı yakaladı. Şahsın yapılan incelemesinde, 7 işyeri, 2 okul ve 1 ikametten olmak üzere 10 farklı adreste meydana gelen hırsızlık ve mala zarar verme olaylarının faili olduğu belirlendi. Şahsın adresinde yapılan aramada 1 adet çalıntı motosiklet ile 7 tıraş makinesi ele geçirildi.

Ele geçirilen mallar sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.