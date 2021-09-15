Son dakika: 3. kattan atlayan İŞKUR personeli hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika: 3. kattan atlayan İŞKUR personeli hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: 3. kattan atlayan İŞKUR personeli hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kayseri'de, 3. kattaki çalıştığı odanın penceresinden atlayan ve ağır yaralanan İŞKUR İl Müdürlüğü personeli hayatını kaybetti.

Kayseri'de, 3. kattaki çalıştığı odanın penceresinden atlayan ve ağır yaralanan İşkur İl Müdürlüğü personeli hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde bulunan İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğü'nde meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen kurum çalışanı Numan T. (34), 3. kattaki çalıştığı odanın penceresinden aşağı atladı. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan N.T., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Ağır yaralanan Numan T., kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Numan T.'nin engelli kadrosunda çalıştığı, bir süredir psikolojik sıkıntı yaşadığı öğrenildi. - KAYSERİ

Son dakika: 3. kattan atlayan İŞKUR personeli hayatını kaybetti

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