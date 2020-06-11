Son dakika... 3 katlı binada korkutan yangın
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Son dakika... 3 katlı binada korkutan yangın

Son dakika haberine göre 3 katlı binada korkutan yangın Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

11.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:20

3 katlı binada korkutan yangın

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerine bulunan 3 katlı binanın 2. katında bulunan, Serkan M. isimli vatandaşa ait evde yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, çevredeki vatandaşlar kendi imkanları ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken evde büyük ölçüde maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri tarafından evde yapılan incelemelerde yangının yatak odasında çıktığı belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika... 3 katlı binada korkutan yangın

Kaynak: İHA

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