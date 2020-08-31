Son dakika! 3 İLÇEDE UYUŞTURUCU İMALATHANELERİNE OPERASYON
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Son dakika! 3 İLÇEDE UYUŞTURUCU İMALATHANELERİNE OPERASYON

Son dakika gündem haberi... Kadıköy merkezli 3 ilçede, uyuşturucu madde imalat ve ticareti yapanlara yönelik polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklanırken, 2 kadın adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

31.08.2020 13:11 | Son Güncelleme: 31.08.2020 13:15

Kadıköy merkezli 3 ilçede, uyuşturucu madde imalat ve ticareti yapanlara yönelik polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklanırken, 2 kadın adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy'de uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yaptı. Polis ekipleri Beşiktaş, Bayrampaşa, Kadıköy ilçelerinde operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Deniz O., Uğur Habib S., Dilek K., Süleyman Cem E., Elif Umay P., Emre S., Enes M. isimli kişilerin üzerinde ve 3 farklı adreste yapılan aramalarda 961 gram uyuşturucu madde, 625 mililitre sıvı uyuşturucu madde, 99 bin 335 lira, bin 600 Dolar, 190 Euro, 10 Sterlin, 2 adet hassas terazi, 2 adet öğütücü, 8 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda üzerlerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 7 kişi de gözaltına alınarak Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kişi, adliyeye sevk edildi. Deniz O., Uğur Habib S., Süleyman Cem E., Emre S., Enes M. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Dilek K. ve Elif Umay P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika! 3 İLÇEDE UYUŞTURUCU İMALATHANELERİNE OPERASYON

Kaynak: DHA

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