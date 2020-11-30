Son dakika... 3 gün önce testi pozitif çıkan sağlık çalışanı Ferdane, kalp krizinden öldü
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Son dakika... 3 gün önce testi pozitif çıkan sağlık çalışanı Ferdane, kalp krizinden öldü

30.11.2020 13:44 | Son Güncelleme: 30.11.2020 13:47
Son dakika... 3 gün önce testi pozitif çıkan sağlık çalışanı Ferdane, kalp krizinden öldü

Son dakika haberleri... HATAY'da 3 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkan sağlık çalışanı Ferdane Bilgin (40), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

HATAY'da 3 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkan sağlık çalışanı Ferdane Bilgin (40), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Hatay Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneler Başkanlığı'nda idari personel olarak görev yapan Ferdane Bilgin'in koronavirüs testi 27 Kasım'da pozitif çıktı. Evli ve 2 çocuk annesi Bilgin, dün akşam kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hambolat, konu ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığı personellerimizden Ferdane Bilgin, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah'tan rahmet, sevenlerine, ailesine ve sağlık camiamıza baş sağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. Bilgin'in cenazesi bugün toprağa verilecek.

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Son dakika... 3 gün önce testi pozitif çıkan sağlık çalışanı Ferdane, kalp krizinden öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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