Son dakika! 3 gün önce kaybolan biri kadın iki kişi boyunlarında ip ile ölü vaziyette bulundu
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Son dakika! 3 gün önce kaybolan biri kadın iki kişi boyunlarında ip ile ölü vaziyette bulundu

Son dakika! 3 gün önce kaybolan biri kadın iki kişi boyunlarında ip ile ölü vaziyette bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 gün önce kaybolan biri kadın iki kişi ormanlık alanda ölü halde bulundu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 gün önce kaybolan biri kadın iki kişi ormanlık alanda ölü halde bulundu. Boyunlarında ip olan kadın ve erkeğin ikişer çocuk sahibi oldukları öğrenilirken, güvenlik güçleri iki kişinin esrarengiz ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgilere göre; Göcek Mahallesi Su Deposu mevkiinde yürüyüş yapan bir şahıs, birisi ipi kopmuş şekilde yerde, diğeri ise ağaçta asılı vaziyette bir kadın ve bir erkek cesedi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipleri her ikisinin de boynunda ip olan şahıslar üzerinde yaptığı incelemede kadın cesedinin 2 çocuk annesi Songül Oduncu'ya erkek cesedinin ise 2 çocuk babası Sedat Koyuncu'ya ait olduğunu tespit etti. Her iki kişinin de 3 gündür kayıp oldukları ve kendilerinden haber alınamadığı öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cesetler otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaybolmadan 1 gün önce abisine vasiyet etmiş

Muğla'da berber olarak çalışan ve Songül Oduncu ile cesedi bulunan Sedat Koyuncu'nun ağabeyi Sedayi Koyuncu'yu arayarak "Vasiyetimdir ben ölürsem Songül Oduncu ile beni yan yana gömün" dediği öğrenildi.

Olay ile ilgili olarak Fethiye İlçe ve Göcek Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin soruşturma başlattığı ve soruşturmanın detaylı olarak sürdürüldüğü öğrenildi. - MUĞLA

Son dakika! 3 gün önce kaybolan biri kadın iki kişi boyunlarında ip ile ölü vaziyette bulundu
Son dakika! 3 gün önce kaybolan biri kadın iki kişi boyunlarında ip ile ölü vaziyette bulundu
Son dakika! 3 gün önce kaybolan biri kadın iki kişi boyunlarında ip ile ölü vaziyette bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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