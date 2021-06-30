Son Dakika: 3. Doz aşıyı kimler olacak? Sağlık çalışanlarına 3. Doz aşı ne zaman olacak? 50 yaş üstü 3. Doz aşı ne zaman?
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Son Dakika: 3. Doz aşıyı kimler olacak? Sağlık çalışanlarına 3. Doz aşı ne zaman olacak? 50 yaş üstü 3. Doz aşı ne zaman?

Son Dakika: 3. Doz aşıyı kimler olacak? Sağlık çalışanlarına 3. Doz aşı ne zaman olacak? 50 yaş üstü 3. Doz aşı ne zaman?
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 50 yaş üstü vatandaşlar için 3. doz aşılama kararı alındığı söyledi. Koca, "Sağlık çalışanlarımız ve 50 yaş üstü vatandaşlarımız, yarından itibaren 3. doz aşı randevularını alabilirler" dedi. Bakan Koca, BioNTech aşısında 2 doz arasındaki sürenin de 4 haftaya düşürüldüğünü söyledi. Peki, 3. Doz aşıyı kimler olacak? Sağlık çalışanlarına 3. Doz aşı ne zaman olacak? 50 yaş üstü 3. Doz aşı ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, merak edilen 3. doz sorusuna ilişkin de açıklamalarda bulundu. Peki, 3. Doz aşıyı kimler olacak? Sağlık çalışanlarına 3. Doz aşı ne zaman olacak? 50 yaş üstü 3. Doz aşı ne zaman? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: 3. DOZ AŞIYI KİMLER OLACAK?

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 50 yaş üstü vatandaşlar için 3. doz aşılama kararı alındığı söyledi. Koca, "Sağlık çalışanlarımız ve 50 yaş üstü vatandaşlarımız, yarından itibaren 3. doz aşı randevularını alabilirler" dedi. Bakan Koca, BioNTech aşısında 2 doz arasındaki sürenin de 4 haftaya düşürüldüğünü söyledi.

Bakan Koca, 3. doz için istenilen aşının tercih edilebileceğini belirterek, "Buna göre 50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın hangi aşı ile olursa olsun 3. Doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. Doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir" dedi.

Koca, açıklamalarının devamında, "3. Doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. Doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Bu konuda tercih sizlere aittir. Gönül rahatlığı ile istediğiniz aşıyı 3. Doz olarak yaptırabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

BİONTECH'TE ARA 4 HAFTAYA DÜŞTÜ

Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşılamasında 2 doz arasındaki uygulanan 6 haftalık sürenin de 4 haftaya düşürüldüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Ülkemiz salgın hastalık gündeminden çıkıyor. Bu sözlerimin bir ümit cümlesi olmadığını bilmenizi isterim. Küresel salgının esaretinden kurtuluşunuzun ifadesidir. Aşılama programımız planlı ve her bir vatandaşımıza en konforlu şekilde aşıyı ulaştırmak üzere tam bir seferberlik hali ile ilerliyor. Günlük 1 milyonun üzerinde aşı ile nüfusunu en hızlı aşılayan ülkelerden biri konumundayız.

Bugün itibariyle yaklaşık 50 milyon doz aşıya ulaşmış bulunuyoruz. İlk doz aşısını olan vatandaşlarımızla ikinci doz aşı zamanı gelen vatandaşlarımızın takvimleri birleştiğinde günde 1,5-2 milyon dolaylarında aşı yapıyor olacağız.

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Son Dakika: 3. Doz aşıyı kimler olacak? Sağlık çalışanlarına 3. Doz aşı ne zaman olacak? 50 yaş üstü 3. Doz aşı ne zaman? - Haberler
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