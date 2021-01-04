Son dakika... 3 çocuk annesi Sevgi, eski sevgilisi tarafından öldürüldü (2) - Yeniden
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Son dakika... 3 çocuk annesi Sevgi, eski sevgilisi tarafından öldürüldü (2) - Yeniden

04.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:35
Son dakika... 3 çocuk annesi Sevgi, eski sevgilisi tarafından öldürüldü (2) - Yeniden

Gelen son dakika haberine göre ANKARA'nın Mamak ilçesinde, 3 çocuk annesi Sevgi Tekin (32), gece evine pencereyi kırarak, giren eski sevgilisi Gökhan A. (26) tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, 3 çocuk annesi Sevgi Tekin (32), gece evine pencereyi kırarak, giren eski sevgilisi Gökhan A. (26) tarafından tabancayla vurularak, öldürüldü. Kaçan Gökhan A.'yı yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 02.00 sıralarında Mutlu Mahallesi'nde, Sevgi Tekin'in oturduğu evde meydana geldi. Gökhan A., 5 ay önce sevgiliyken kendisinden ayrılan Sevgi Tekin ile konuşmak için evine gitti. Tekin, konuşmak istemediğini söyleyerek, kapıyı açmadı. Bunun üzerine Gökhan A., zemin kattaki dairenin pencere camını kırarak içeri girdi. Gökhan A., evde bulunan Sevgi Tekin'in kız kardeşi S.K. ile kızı S.K.'yi cep telefonlarına el koyarak, odaya kilitledi. Gökhan A., ardından tartışmaya başladığı Tekin'e belinden çıkardığı tabanca ile ateş ederek, kaçtı. Kolundan ve göğsünden vurulan Tekin, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 çocuk annesi Tekin, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Sevgi Tekin'in, evlere temizliği giderek, geçimini sağladığı ve 2 ay önce olayın yaşandığı eve taşındığı belirtildi. Tekin'in, daha önce de kendisini tehdit ettiğini ileri sürdüğü Gökhan A. hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi.Sevgi Tekin'in komşusu Emrah Erdoğmuş, olay sırasında uyuduklarını belirterek, "Biz 'imdat' seslerine uyandık. Ama uyandığımızda kaçtı zaten. Olay sırasında evde kardeşi ve kızı varmış. Kapıdan giremediği için camı kırmış ve daha sonra öldürmüş" dedi. Sevgi Tekin'in Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemeleri sürerken, olayın ardından kaçan Gökhan A.'yı yakalama çalışmaları da sürüyor. ?

Son dakika... 3 çocuk annesi Sevgi, eski sevgilisi tarafından öldürüldü (2) - Yeniden
Son dakika... 3 çocuk annesi Sevgi, eski sevgilisi tarafından öldürüldü (2) - Yeniden
Son dakika... 3 çocuk annesi Sevgi, eski sevgilisi tarafından öldürüldü (2) - Yeniden
Son dakika... 3 çocuk annesi Sevgi, eski sevgilisi tarafından öldürüldü (2) - Yeniden
Son dakika... 3 çocuk annesi Sevgi, eski sevgilisi tarafından öldürüldü (2) - Yeniden
Son dakika... 3 çocuk annesi Sevgi, eski sevgilisi tarafından öldürüldü (2) - Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan CEYLAN

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