Son dakika! 3 aylık bebek annesini emerken boğularak öldü

3 aylık bebek annesini emerken boğularak öldü

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde 3 aylık bebek, annesi emzirdiği sırada boğularak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi 1368. Cadde'de meydana geldi. Anne İ.A., 3 aylık bebeği M.A.'yı emzirdiği sırada bebeğin nefes almayarak hareketsiz kaldığını fark etti. Durumu hemen sağlık ekiplerine bildiren aile, evde ekiplerin gelmesini bekledi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Eve gelen adli tabibin şüpheli ölüm ihtimali üzerinde durmasından dolayı polis ekipleri bebeğin annesi ile babasını ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü. Bebeğin cansız bedeni Dr. Sami Ulus Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırılırken, bebeğin kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belirlenecek.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET MÜCAHİT DERELİ