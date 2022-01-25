Son dakika... 3,53 gram eroinle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika... 3,53 gram eroinle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika... 3,53 gram eroinle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Kastamonu polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3,53 gram eroin ele geçirildi.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3,53 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3,53 gram eroin ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kastamonu, Polis, Eroin, 3. Sayfa, Haber

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