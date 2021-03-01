Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? Gönüllüler eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyunununun ardından elenecek isim de belli oluyor. 28 Şubat Pazar günü elenen isim merak ediliyor. Bu kapsamda Survivor kim elendi, kim gitti? Son dakika 28 Şubat Survivor elenen isim kim oldu? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte Survivor 28 Şubat 2021 son bölümde yaşananlar...

Unutulmaz anlara sahne olan dokunulmazlık oyununda eğlenceli dakikalar da yaşandı. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 28 Şubat 2021 eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR 2021 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

28 Şubat tarihinde oynanan dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı.

Ünlüler : 10

Gönüllüler : 6

SURVİVOR ELEME ADAYI: Bir önceki eleme adayı olarak Öykü Çelik gösterilmişti. Bugün ikinci eleme adayı belli oldu ve Aleyna Çalışkan eleme adayı gösterildi.

28 ŞUBAT SURVIVOR GÖNÜLLÜLER ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununun ardından eleme adayı kim? sorusu yanıt buldu. Haftanın ilk eleme adayı ünlüler takımından Öykü Çelik oldu. İkinci eleme adayı gönüllüler takımının oy kullanmasıyla Aleyna Çalışkan oldu.

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Elenecek isim Salı akşamı belli olacak.

27 ŞUBAT

survivor'da takımlar arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için mücadele edildi. Oyunu gönüllüler takımı kazanınca ünlüler ada konseyi yaptı.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı kendi arasında bir ismi haftanın ilk eleme adayı olarak belirledi. Takım arkadaşları tarafından en çok ismi yazılan isim olan Öykü Çelik bu haftanın ilk eleme adayı oldu.

Öykü, "Bu karara saygı duyuyorum. Ben de sevdiğim halde güçsüz gördüğüm isimleri yazdım. Başka bir şey söylemek istemiyorum" dedi

25 ŞUBAT

Survivor Türkiye 2021'de 8. hafta heyecanı takım kaptanlarının seçilmesiyle başladı. Sezon başından beri kaptanlık yapan Barış artık bu sorumluluğu istemediğini söyledi. Yapılan oylama ile ünlülerde yeni kaptan İsmail oldu. Gönüllülerde ise Yunus Emre Karabacak kaptan seçildi.Ada şartlarında yarışmacılar için büyük önem taşıyan yiyecek ödülü bu hafta tavuk parçaları içeren menü yiyecek olarak açıklandı. Açlık çeken yarışmacılar ödülü almak için parkurda elinden gelenin en iyisini yaptı. Oyun öncesi iki takım arasında avantaj oyunu oynandı. Bayrak yarışında avantaj oyununu kazanan gönüllüler oldu.

Bir kez daha oyun için parkurda karşılaşan takımlar bu defa canını dişine taktı. Oyunun başında farkı ünlüler açtı ancak daha sonra gönüllüler takımı rakibine yetişti. Geriden gelen gönüllüler ünlüleri yakaladı ve öne geçti. Son turda parkura çıkan Çağrı ve Poyraz oyunun kaderini belirledi. Poyraz'ın atışı ile 10-8 skorla ödül oyunu gönüllülerin oldu.