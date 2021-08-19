Son dakika: 28 Şubat davasında yargılanan 14 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı
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Son dakika: 28 Şubat davasında yargılanan 14 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Son dakika: 28 Şubat davasında yargılanan 14 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkarılan yakalama kararı, infaz savcılığı tarafından emniyete talimat olarak gönderildi.

Aralarında Çetin Doğan ve Çevik Bir'in de yer aldığı 14 sanık hakkında çıkarılan yakalama kararına ilişkin ilam, infaz savcılığına gönderilmişti. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dava dosyalarının incelenmesinin ardından infaz savcılığı sanıklar hakkında yakalamama çıkarıldı.

Daha önce Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin onadığı ceza, yargılamayı yapan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelen dava dosyasıyla birlikte 14 sanık hakkında müebbet hapis cezası verilmişti. İnfaz savcılığına gönderilen dosyaların incelenmesinin ardından aralarında Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker isimlerinin yer aldığı sanıklar hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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