Son dakika... 28 pozitif vakanın çıktığı ilçede karantina kararları alındı
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Son dakika... 28 pozitif vakanın çıktığı ilçede karantina kararları alındı

Gelen son dakika haberlerine göre 28 pozitif vakanın çıktığı ilçede karantina kararları alındı Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesi merkez mahallelerinde 16, Nodullar köyünde 8, Akmanlar köyünde ise 4 kişide korona virüs (Covid-19) tespit edildi.

19.08.2020 00:48 | Son Güncelleme: 19.08.2020 00:53

28 pozitif vakanın çıktığı ilçede karantina kararları alındı

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesi merkez mahallelerinde 16, Nodullar köyünde 8, Akmanlar köyünde ise 4 kişide korona virüs (Covid-19) tespit edildi.

Yenice ilçesine bağlı Nodullar köyünde çıkan pozitif vakalar nedeniyle 14 günlük karantina kararı alındığı açıklandı. Yortan beldesi merkez mahallelerinde ve Akmanlar köyünde çıkan pozitif vakalar nedeniyle de ev karantinası uygulaması başlatıldı. Jandarma ekipleri, köye giriş çıkışları kapatırken, kurallara uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu gereğince adli işlem başlatılacak.

Nodullar Köyü Muhtarı İdris Karayil, köyde iki gün önce temaslı bir hastanın hastaneye şikayetler nedeniyle başvuruda bulunduğunu ve yapılan test sonucunun pozitif geldiğini belirterek, "8 tane temaslıya rastlandı. Bunun için köyümüz 14 günlük karantinaya alındı. Şuan jandarmamız bu 15 günlük süreçte giriş çıkışları takip altına almaktadır. Bizler köy muhtarı ve heyeti olarak vatandaşımızın yanındayız. Kaymakamımız olsun, Vefa Destek Grubu olsun her zaman için bizim yanımızda. Hayırlısı inşallah bu virüsü köyümüzden tedbirleri uygulayarak atlatacağız" diye konuştu.

Konu ile ilgili Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yenice ilçesine bağlı Nodullar köyünde birden fazla Covid-19 pozitif vakanın edilmesi ve vakaların temaslı sayısının çok fazla olması nedeniyle 19.08.2020 saat 00.01'den 01.09.2020 saat 24.00'a kadar 14 gün süre ile Nodullar köyünün tamamını kapsayacak şekilde karantina uygulamasına karar verilmiştir. Yenice ilçemiz Yortan beldesi merkez mahallelerinde ve Akmanlar köyünde ikamet edip Covid-19 pozitif vaka olarak tespit edilenlerin ve pozitif vaka temaslısı olarak saptananların tüm hane halkları dahil 14 gün süre ile ev karantinası uygulamasına, Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla ilçemiz Nodullar köyünün tüm giriş ve çıkış noktalarının sınırlandırılmasına, Yortan beldesi merkez mahallelerinde ve Akmanlar köyünde pozitif vaka çıkan hanelerde ve pozitif vaka temaslı olarak tespit edilenlerin hanelerinde yaşayan tüm hane halkının evlerinde kalmalarına karar verilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen ve evlerde tedavisi devam eden Covid-19 hastaları ile temaslılarının sağlık sebeplerin dışında evlerinden ve köyden çıkışına müsaade edilmemesine, karantina altındaki Nodullar köyü ile Yortan beldesi merkez mahallelerinde ve Akmanlar köyünde hane karantinası altındaki kamu ve özel sektör çalışanlarının karantina süresi boyunca idari izinli sayılmalarına, alınan bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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Son dakika... 28 pozitif vakanın çıktığı ilçede karantina kararları alındı

Kaynak: İHA

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