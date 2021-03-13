Son dakika... 27 Mayıs askeri darbe mağdurlarının zararlarının tazmini
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Son dakika... 27 Mayıs askeri darbe mağdurlarının zararlarının tazmini

13.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:01
Son dakika... 27 Mayıs askeri darbe mağdurlarının zararlarının tazmini

Edinilen son dakika haberine göre 27 Mayıs askeri darbesi mağdurlarının zararlarını 7248 sayılı kanun hükümleri esasında tazmin etmek üzere kurulankomisyonunun çalışmaları sürüyor.

27 Mayıs askeri darbesi mağdurlarının zararlarını 7248 sayılı kanun hükümleri esasında tazmin etmek üzere kurulan

komisyonunun çalışmaları sürüyor.

"27 Mayıs 1960 Askeri Darbe Mağdurlarının Zararlarının Tazmini Amacıyla Kurulan Komisyon", Şubat ayında başvuruları kabul etmeye başlamıştı.

Demokrat Parti (DP) misyonunun ileri gelenlerinden Samet Ocakoğlu, "Milli iradenin tecelligahı Yüce Meclis, 7248 sayılı kanun iradesi ile Türk demokrasisinin geleceğini daima aydınlatacak muhteşem bir abide inşa etmiştir. Tarih mahkemesinin milli vicdanda saklı kesin hükmünün TBMM'ye yansıması olan 7248 sayılı kanunun ışığı, tarihin zulmetini gelecekteki huzur duygularına dönüştürecektir. Gayri meşrunun, meşruya karşı insanlık suçu işlediği olaylar silsilesinde oluşan mağduriyetlerin pozitif hukuk ilkeleri ile tazmini devlet gündemi olmuştur ve süreç Türk hukukuna pozitif katkı yapacaktır" dedi.

DP eski GİK üyesi ve 11. Dönem DP Manisa Milletvekili Orhan Ocakoğlu'nun oğlu Samet Ocakoğlu, "Komisyona yapılan başvurular sadece mağduriyet beyanları değildir. Mağduriyet başvuruları aynı zamanda memleketimizdeki bütün kötülüklerin anası olmuş 27 Mayıs 1960 askeri darbesi asli faillerinin üzerlerine atılı insanlık suçlarının iddianamesidir. Komisyonumuz çalışma usul ve esaslarının, 27 Mayıs darbesi mağdurları için onurlu başvuru yolunu açtığı memnuniyetle izlenmektedir. 27 Mayıs askeri darbesinin hakim gücünün enerjisi olan kin ve nefret duygusun hedefi olmakla yaşanan nice mağduriyetin hakkaniyetle tazminine talip olunmuştur. TBMM tarihinde farklı ve şerefli öyküsü ile yer alan 11. dönem DP grubunun ve merhum Başvekil Adnan Menderes hükümetlerinin hayır ve duası milletimizle olsun" dedi.

Ocakoğlu, "İnşallah hakkaniyet üzerine toz konmadan hakkaniyetle olsun. Yıllardır bizlere yaklaşımı ile çilemize sabır ve derman üreten değerli basın mensuplarımıza teşekkür eder, milletimize ebedi saadetler dileriz. Davamın hukuki amaçlarından olan, TBMM 11. döneminin meşru ve anayasal görev süresinin hukuken tespiti ve tescilinin de 7248 ayılı kanun ile gerçekleşmesi en samimi temennimdir ve babamın arkadaşlarının arzusudur" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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