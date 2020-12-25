SON DAKİKA! 26 - 27 Aralık! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

SON DAKİKA! 26 - 27 Aralık! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor? Hafta sonu sokağa çıkma yasağından kimler muaf soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında koronavirüs salgınının yayılımını durdurabilmek amacıyla kısıtlama kararı verilmişti. Buna göre; hafta içi 5 gün boyunca akşam belirlenen saatlerde olan kısıtlama hafta sonu ise Cumartesi ve Pazar gününün tamamını kapsayacak şekilde uygulanmaya devam ediyor. Peki, Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 26-27 Aralık bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı?Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediliyor. Koronavirüs önlemleri arasında bulunan hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu hafta 25 Aralık Cuma günü saat 21.00'de başlayacak. Yasak cumartesi-pazar günlerinin tamamını kapsıyor ve pazartesi İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge içerisinde belirtilen saatte sona eriyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı bugün başlayacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Yani bu hafta sonu yasağı 25 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayacak ve 28 Aralık Pazartesi saat 05.00'de sona erecek.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

MARKETLER AÇIK OLACAK

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çevrim içi sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçları ile ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırına gidip gelebilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

Lokanta ve restoran gibi iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması



İçişleri Bakanlığı'nca, "Vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00'den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu bir kez daha istirham ediyoruz" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hafta sonlarına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü uygulamasının bugün saat 21:00 de başlayıp pazartesi sabah 05.00'de sonlanacağı anımsatıldı. Bakanlık tarafından daha önce çıkarılan genelgelerle, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirterek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda; market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler bugün saat 20.00'ye kadar, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis artı gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır. Online sipariş firmaları da cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir. Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.

Bu açıklamalardan da görüleceği üzere sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı düşüncesiyle temel ihtiyaç malzemesi temini amacıyla fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmamaktadır.

Bu nedenle vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00'den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu bir kez daha istirham ediyoruz