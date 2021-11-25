Son dakika 25 Kasım koronavirüs tablosu! Korona covid 19 sağlık gov tr! Bugünkü korona vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü?
Vatandaşlar 25 Kasım Perşembe günü koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 25 Kasım Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken 25 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı mı? 25 Kasım korona tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye genel korona tablosu! Günlük korona tablosu! Bugünkü korona tablosu!
25 Kasım Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı mı? 25 Kasım Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 25 Kasım Perşembe korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?
25 Kasım tarihli koronavirüs tablosu açıklandı. Fahrettin Koca, "Hayatın bir süre daha salgın koşullarında devam edeceği gerçeğine alışmamız gerekiyordu. Bu adaptasyonu çoğumuz sağladık. Bir kısmımızsa, salgın yokmuş gibi davranmayı seçiyor. Hepimiz için doğru olan, hayatı normale yaklaştırırken salgınla mücadelenin şartlarına da uymaktır." açıklamalarına yer verdi.
23 Kasım Salı günü vaka sayısı açıklanmadı.
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan en güncel veriler haberimizdedir.
23 Kasım'da koronavirüs testi sayısı açıklanmadı.
23 Kasım'da semptomlu semptomsuz vaka sayısı açıklanmadı
23 Kasım'da vefat sayısı henüz açıklanmadı.
22 Kasım verileri açıklandı. Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 22 Kasım'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 24 bin 856 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 195'ten 193'e düştü. İyileşen hasta sayısı 28 bin 935 olurken, toplam 361 bin 5 PCR testi yapıldı.
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