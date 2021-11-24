Son dakika 24 Kasım koronavirüs tablosu! Korona covid 19 sağlık gov tr! Bugünkü korona vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü?

24 Kasım Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı? 24 Kasım Çarşamba günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 24 Kasım Çarşamba korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?

24 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

24 Kasım tarihli koronavirüs tablosu açıklandı. Fahrettin Koca, Salgın sürecinin tahmin edilenden çok daha fazla sürmesi beklentileri kırdı, motivasyonu azalttı. Fakat yüksek vaka sayıları ve vefatlarla, gerçek her gün tekrar tekrar karşımızda. Covid-19'u yok sayamayız. Mücadele, tıpkı salgının varlığı kadar tartışılmaz bir kesinlikte olmalı. açıklamalarına yer verdi.

23 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

23 Kasım Salı günü vaka sayısı açıklanmadı.

23 KASIM SALI TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan en güncel veriler haberimizdedir.

23 KASIM SALI TEST SAYISI

23 Kasım'da koronavirüs testi sayısı açıklanmadı.

23 KASIM SALI GERÇEK VAKA SAYISI

23 Kasım'da semptomlu semptomsuz vaka sayısı açıklanmadı

23 KASIM SALI VEFAT SAYISI

23 Kasım'da vefat sayısı henüz açıklanmadı.

22 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

22 Kasım verileri açıklandı. Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 22 Kasım'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 24 bin 856 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 195'ten 193'e düştü. İyileşen hasta sayısı 28 bin 935 olurken, toplam 361 bin 5 PCR testi yapıldı.

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