Son dakika... 24 ilde çıkan 81 yangının 70'i kontrol altına alındı
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Son dakika... 24 ilde çıkan 81 yangının 70'i kontrol altına alındı

Son dakika... 24 ilde çıkan 81 yangının 70'i kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler... 24 ilde çıkan 81 yangının 70'i kontrol altına alındı.

24 ilde çıkan 81 yangının 70'i kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından ülke genelinde 28-29-30 Temmuz'da çıkan yangınlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Devam eden yangınlara, 6 uçak, 9 İHA, 1 insansız helikopter, 1 yangın söndürme tankı, 45 helikopter, 1080 arazöz, 55 iş makinası, 4 binin üzerinde personel ile müdahale ediyoruz. Mücadelemiz aralıksız sürüyor."

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, Adana, Antalya, Muğla, Mersin, İzmir ve Osmaniye başta olmak üzere 24 ilde çıkan 81 yangının 70'inin kontrol altına alındığı ve 11 yangının ise devam ettiği yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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