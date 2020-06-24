Son dakika! 24 Haziran Çarşamba DHA Spor Gündemi

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Son dakika spor haberi... GALATASARAYSarı kırmızılılarda, Başakşehir karşılaşması hazırlıkları başlayacak.
24.06.2020 09:30 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:20
GALATASARAY
Sarı kırmızılılarda, Başakşehir karşılaşması hazırlıkları başlayacak.BEŞİKTAŞ11.00 Siyah-beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.16.00 Kulüp çalışanı Erdal Erdem, "Bırakmam Seni" kampanyasına farkındalık yaratmak için İstanbul'un 39 ilçesinde toplam 1903 km koşacak. Erdem, koşuya Vodafone Park'tan başlayacak.FENERBAHÇESarı lacivertliler, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
TRABZONSPORBordo mavililerde, Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıkları başlayacak.
AVRUPA'DAN FUTBOL20.30 Real Sociedad - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)20.30 Inter - Sassuolo (Mert Müldür)
22.45 Roma - Sampdoria (Mert Çetin)
Kaynak: DHA