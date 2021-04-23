Son dakika: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 101. Yıl dönümü 101 balonla kutlandı
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Son dakika: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 101. Yıl dönümü 101 balonla kutlandı

Son dakika: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 101. Yıl dönümü 101 balonla kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında İstanbul'da seçili 101 okulda kutlama yapıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında İstanbul'da seçili 101 okulda kutlama yapıldı. 101. Yıl anısına 101 uçan kırmızı balonlar marş eşliğinde gökyüzüne bırakılması renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 101. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında İstanbul'daki seçili 101 okulda kutlama düzenledi. Güngören 50. Yıl Ahmet Merter İlkokulu'ndaki düzenlenen etkinlikte öğrenciler sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak okul bahçesinde bir araya geldi. İstiklal Marşının okunmasının ardından 101 adet uçan kırmızı beyaz balonlar öğretmenlerin seslendirmiş olduğu eser eşliğinde gökyüzüne bırakıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu o anlar ise drone ile havadan görüntülendi.

Kutlamaya katılan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı "Bugün 23 Nisan çocuklarımızın çok özel bir günü. Hem meclisimizin açılışının 101. Yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımız. Bu kapsamda Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bugüne Taksim Meydanında çelenk sunma töreni ile başladık. Şimdi hep birlikte olduğumuz okullarımızda da 101 yıl dönümü nedeniyle meclisimizin açılışının 101 okulumuzda sembolik olarak 101 tane balon uçuruyoruz. Şuan ezgisini duyduğunuz eseri de öğretmenlerimiz besteledi ve yine bugünün anısına 101 okulumuzda bu eser eşliğinde balonlarımız uçuruldu. Okulların kapalı olması çocuklarımızla birlikte olmamızı zorluyor, güçleştiriyor ama gönlümüz hep onlarla beraber. Umarım salgın koşullarından sonra okullarımızı büyük bir mutlulukla açarız" dedi.

Etkinliğe katılan çocuklar ise 23 Nisan'ı çok sevdiklerini, tekrar okula geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Sabah okula geleceği için büyük bir heyecanla uyandığını anlatan bir öğrenci, "Çünkü bugün 23 Nisan. Bugün okula geldik balonlar uçurduk. Maske yüzünden biraz zorlandık. İnşallah korona geçer ve 23 Nisanı daha güzel coşkulu kutlarız. Okulumuz açılır" dedi. - İSTANBUL

Son dakika: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 101. Yıl dönümü 101 balonla kutlandı
Son dakika: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 101. Yıl dönümü 101 balonla kutlandı
Son dakika: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 101. Yıl dönümü 101 balonla kutlandı
Son dakika: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 101. Yıl dönümü 101 balonla kutlandı
Son dakika: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 101. Yıl dönümü 101 balonla kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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