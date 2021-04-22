Son Dakika | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

Son Dakika | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Ömer Ethem Kaya'ya devretti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Ömer Ethem Kaya'ya devretti.

Vali Yılmaz'ın makamına oturan Kaya, 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlere minnettar olduğunu belirterek, "Nice 23 Nisanları nice çocuklara bırakmak umuduyla, coşkusuyla. Bugün şendik, eğlendik. gurur duyduk, gururlandık. Bu onuru bize yaşatan, bu makamdan sizlere seslenme fırsatı veren sayın Valim Erdinç Yılmaz beye gönülden teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi minnetle selamlıyorum. Nice 23 Nisanlara kavuşmak umuduyla, egemenlik günümüz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaya, vali olarak ilk talimatını ise tüm okullara kütüphane açılması yönünde kullandı.

Makamını devreden Vali Yılmaz da, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bugün Valilik makamını Ömer Ethem Kaya evladımıza devrettik. Öğrencimiz çok güzel bir konuşma yaptı. Onu yetiştiren ailesini ve öğretmenlerini kutluyorum. Ömer evladımıza başarılı bir gelecek diliyorum. Bu vesile ile sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor; sağlıklı, başarılı ve mutlu bir gelecek temenni ediyorum." diye konuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Türkiye genelinde yarın ve hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Türkiye genelinde yarın ve hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vedat Bilgin Nikos Dendias Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Kaan Yıldırım Mustafa Üstündağ
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Yılmaz Vural Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 19:11:40. #1.14#

title