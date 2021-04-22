Son dakika! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na doğru

Edinilen son dakika haberine göre Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, TBMM'nin açılışının 101. yıldönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşku ve sevinçle kutlamanın heyecanı içinde olduklarını bildirdi.

TBMM'nin millet egemenliğinin ve ulusal bağımsızlığın ebedi nişanesi olduğunu belirten Gürel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Meclisimiz vatan sevgisinin, bir ve beraber olmanın, aziz milletimizin hür yaşama uğruna sergilediği fedakarlığının, inanç ve azminin en anlamlı tezahürüdür. Yüce Meclisimiz 15 Temmuz 2016 tarihinde de yine millet iradesini ve ülkemizin gelişmesini hazmedemeyen hainlerin ilk hedefi olmuş ancak aziz milletimizin asil evlatları bir kez daha tüm dünyaya 'Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal' diye haykırmak suretiyle hainlere canları, kanları pahasına geçit vermeyerek şanlı Meclisimizi gazi unvanıyla şereflendirmişlerdir."

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Bağımsız Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP İl Başkanı Adem Kar, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Karabük Temsilcisi Serap Karaoğlu da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu