Son dakika... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Son dakika gündem haberi... Bolu Valisi Ahmet Ümit ve eşi Şengül Ümit, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde kalan çocuklarla bir araya geldi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit ve eşi Şengül Ümit, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde kalan çocuklarla bir araya geldi.

Vali Ümit ve eşi, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek burada kalan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Burada çocukların hazırladıkları kutlama programına katılan Ümit ve eşi, çocukların ezberlediği şiirleri dinleyerek programı izledi.

Ümit burada yaptığı konuşmada, devlete emanet edilen çocuklara aile sevgisini hissettirmenin herkesin görevi olduğunu ifade ederek, buradaki çocukların, devletine, milletine ve insanlığa yararlı, milli ve manevi değerlere sahip iyi bireyler olarak yetişmeleri için tüm imkanları kullandıklarını kaydetti.

Daha sonra Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde kalan çocuklarla sohbet edip taleplerini dinleyen Ümit ile eşi, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder