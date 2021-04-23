Son dakika... 23 Nisan'ı evlerinde kutlayan çocuklar bayram coşkusunu konvoylarla yaşadı

Son dakika haberine göre Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Yalova ve Bilecik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ve balonlarla donatılan araçlardan oluşan konvoylarla şehir turu gerçekleştirildi.