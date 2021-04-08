Son dakika: 23 Nisan'da çocuklara özel "Denizde Hayat Var" online resim yarışması düzenlenecek

Son dakika gündem haberine göre Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitimi sekteye uğrayan öğrencilere moral ve motivasyon vermesi amacıyla online resim yarışması düzenlenecek.

Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitimi sekteye uğrayan öğrencilere moral ve motivasyon vermesi amacıyla online resim yarışması düzenlenecek.

İbradı, Akseki ve Gündoğmuş kaymakamlıklarınca Antalya Aquarium sponsorluğunda organize yarışmaya anasınıfı ve ilkokul öğrencileri katılabilecek.

"Denizde Hayat Var" konulu resim yarışması her sınıf grubu arasında ayrı ayrı gerçekleştirilecek.

Yarışmada, her grupta ilk üçe giren üç öğrenci ile mansiyon ödülüne hak kazanan 2 öğrenciye plaket ve çeşitli hediyeler verilecek.

Başvuruları 21 Nisan Çarşamba günü saat 18.00'e kadar http://www.antalyaaquarium.com/resimyarismasi/ adresinden kabul edilecek yarışmayı kazanan öğrenciler, 26 Nisan Pazartesi günü kaymakamlıklar ve Antalya Aquarium'un sosyal medya sayfalarında ilan edilecek.

Salgın tedbirleri nedeniyle yarışmanın ödül töreni 1 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'de Antalya Aquarium sergi alanında gerçekleştirilecek.Törene katılma imkanı bulamayan çocuklar ise bağlı oldukları ilçe kaymakamlığından 3-29 Mayıs tarihleri arasında ödüllerini alabilecek.

Yarışmaya özel olarak yarışma katılım şartlarına uygun olarak resim yükleyen her öğrenciye 1 Ağustos 2021'e kadar geçerli, ücretsiz Antalya Aquarium gezisi fırsatı sunulacak. Davetiyeyle gelen öğrencilerin 4 yakınına da yüzde 50 indirim yapılacak.

Yarışmanın teknik koşulları ise şöyle:

"Serbest teknik ile 35x50 resim kağıdına yapılmalı ve 50x70 siyah fon kartonuna yapıştırılmalıdır. Katılım öncesi çekilecek fotoğrafta siyah paspartu görünür olmalıdır. Resmin görünen ön yüzünde ayrıştırıcı hiçbir isim, işaret, yazı, rakam vb. görsel öğe bulunmamasına dikkat edilmelidir. Bu tarz işaretçi bulunan resimler değerlendirmeye alınmayacaktır. Her yarışmacı, yarışmaya yalnızca 1 resim ile katılabilir. 1'den fazla resim ile katılanlar ödül almış olsalar dahi, tespiti durumunda diskalifiye edilirler. Değerlendirmeye katılacak resmin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yer almamış olması gereklidir. Tespiti durumunda ödül verilmiş dahi olsa iptal edilir. Resmin yarışmacının kendisi tarafından yapılmış olması, öğretmen veya veli müdahalesi olmaması başlıca şartlardandır. Tespiti durumunda resim değerlendirme dışı bırakılır. Yukarıdaki şartları taşımayan resimler değerlendirmeye alınmaz. Jüri değerlendirmesinde; kompozisyon yeteneği, yaratıcılık ve özgünlük, armoni ve renkleri kullanabilme becerisi ile konuya uygunluk ölçütleri esas alınacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu