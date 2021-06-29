Son dakika: 21 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı

Son dakika haber... Adıyaman'ın Kahta ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Arılı Köyü yakınlarında yapılan denetimler esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan A.B., isimli şahsın kimlik kontrolleri gerçekleştirildi. Yapılan kimlik kontrolünden şahsın dolandırıcılık suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Burada jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.B, isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kahta ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yine yapılan denetimler esnasında yaralama suçundan 1 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ç., isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. R.Ç., isimli şahıs jandarma ekiplerince adliyeye sevk edilen şahıs burada tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı