21 yaşındaki genç trafik kazasında hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te 21 yaşındaki genç, kullandığı araçla yaptığı trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Olay, sabah erken saatlerde Şehitkamil ilçesi Kuzeyşehir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki Cebrail Aktürk, kendi kullandığı araçla bulvar üzerinde seyir halindeyken aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan araç, yol kenarındaki tali yola savrulduktan sonra durabildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kazanın ardından olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu, 112 acil sağlık, jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonucu ağır yaralanan Cebrail Aktürk'e ilk müdahaleyi yaptı. Aktürk, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden talihsiz gencin cansız bedeni, Gaziantep Adli Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Sam Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.