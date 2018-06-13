2026 FIFA Dünya Kupası ABD, Kanada ve Meksika Ortaklığında Düzenlenecek

2026 FIFA Dünya Kupası'nı Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ortaklaşa düzenleyecek.

SERVET YARDIMCI KATILDI

FIFA'ya üye ülke federasyonların başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla başkent Moskova'daki Expocenter'da gerçekleştirilecek kongreye Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da katıldı.

Yapılan oylama sonucunda 2026 Dünya Kupası ev sahipliği ABD-Kanada-Meksika'ya verildi.

DİĞER ADAY FAS'TI

2026 Dünya Kupası'nın ev sahipliği için diğer aday Fas'tı. Kongrede Kuzey Amerika'ya 134 oy çıkarken, Fas 65 oy alabildi.