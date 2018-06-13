2026 FIFA Dünya Kupası ABD, Kanada ve Meksika Ortaklığında Düzenlenecek
2026 Dünya Kupasının nerede düzenleneceği resmen açıklandı. Turnuva, ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek.
2026 FIFA Dünya Kupası'nı Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ortaklaşa düzenleyecek.
SERVET YARDIMCI KATILDI
FIFA'ya üye ülke federasyonların başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla başkent Moskova'daki Expocenter'da gerçekleştirilecek kongreye Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da katıldı.
Yapılan oylama sonucunda 2026 Dünya Kupası ev sahipliği ABD-Kanada-Meksika'ya verildi.
DİĞER ADAY FAS'TI
2026 Dünya Kupası'nın ev sahipliği için diğer aday Fas'tı. Kongrede Kuzey Amerika'ya 134 oy çıkarken, Fas 65 oy alabildi.
YORUMLAR (8)
-
Chpli vekil bile reise oy istiyorsa yapacak bisey yok atacagizCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
AK partili kardeşlerim; Muharrem İnce, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ayrı ayrı müracaat ederek, YSK ve seçim kurullarındaki hakimlerin bilgilerini talep etmişler. Herhangi bir usulsüzlükte yapan hekimleri halka duyurmak için. . . Şaşırıp kaldım.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
LANNN VANLI SENİ SALLAMIYORUZ ÜLKEYİ BÖLMEYE ÇALIŞANLARI TAKMIYORUZCevap Yaz Yayından Kaldır
-
ZENGİNLER HERZAMAN KAZANIRCevap Yaz Yayından Kaldır
-
GERÇEK andresmo sana seslenıyorum SAHTESİN BUNU BİLİYORSUN Ve kendini kandırıyorsun.Özentilerim piyasada çoğaldı bu nekadar doğru yorumlar yaptığımı gösteriyor takipte kalın beniCevap Yaz Yayından Kaldır