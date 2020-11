Son dakika: 2023 hedefine ulaşmak için kapı kapı dolaşıyorlar

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı'na yeniden seçilen Ufuk Cömez ve ekibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği 2023 hedefine ulaşmak için kapı kapı dolaşıp vatandaşın hatırını soruyor, partiye yeni üyeler kazandırıyor. Cömez, 30 asil ve 15 yedek yeni yönetici ile canla başla çalışmaya yeniden başladıklarını belirterek, "Hedefimiz yıl sonuna kadar 20 bin yeni üye yapmak" dedi.

İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş'i ziyaret eden AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, "Şu anda ailemizi büyütmek amacıyla üye kampanyamız devam ediyor. Her gelen üye bize yeni umut, yeni heyecan demek. Her yeni üye bize katkı sağlıyor. Türkiye çapında 1 milyon yeni üye hedefine ulaşmak için Bursa ve Osmangazi büyük katkı sağlıyor. Her yeni üye köklü bir şekilde bağlanıp partimize ve hükümetimize destek veriyor. Bu anlamda Osmangazi'de hedefimiz 20 bin yeni üye yapmak. Şu anda toplamda 100 bin üye sayısını geçtik. Hedefimiz 2021 yılında 150 bin üyeye ulaşmak. 30 asil, 15 yedek yönetici arkadaşımız, mahalle başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımız canla başla ilk günkü heyecanla çalışıyoruz" dedi.

Üye çalışması sırasında halkın sorunlarını dinlediklerini kaydeden İl Başkanı Cömez, "Gayemiz sadece üye yapmak değil, vatandaşımızın derdine derman olmak. Sadece seçimden seçime değil sürekli halkın içerisinde olan partiyiz. Vatandaşlarımızdan aldığımız geri bildirimleri gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş, gerekse Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ile paylaşarak sorunların çözümüne çalışıyoruz. Sahada karşılaştığımız ilgi, alaka mükemmel. 20 yıllık bir iktidar partisi olmamıza rağmen her geçen gün teveccüh artıyor. Bu da Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm mağdur ve mazlumların yanında dik duruşundan kaynaklanıyor. Genç ve dinamik bir yürütme kurulumuz var. Gece gündüz ak kadrolar vatandaşlarımızın emrinde" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı