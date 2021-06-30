(SON DAKİKA AÇIKLANDI!) 2021 LGS sonuçları açıklandı! LGS sonuçlarına nereden bakılır? LGS sonuç sorgulama ekranı!
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(SON DAKİKA AÇIKLANDI!) 2021 LGS sonuçları açıklandı! LGS sonuçlarına nereden bakılır? LGS sonuç sorgulama ekranı!

(SON DAKİKA AÇIKLANDI!) 2021 LGS sonuçları açıklandı! LGS sonuçlarına nereden bakılır? LGS sonuç sorgulama ekranı!
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Son dakika! LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 1 milyon 38 bin 492 öğrencinin girdiği sınava katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti. 6 farklı ilden sınava giren 97 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Peki, LGS sonuç ekranına nasıl girilir?

LGS sonuçları açıklandı mı? 2021 LGS sınav sonuçlarına nereden bakılır? LGS sonuç sorgulama ekranı! 2021 LGS sınav sonuçları açıklandı mı? İşte LGS sonuçları sorgulama ekranı!

2021 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "http://meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı. Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin 16'ncısı olan ve yürütücülüğünü Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı raporda, öğrencilerin merkezi sınavdaki sonuçları ayrıntılı olarak incelendi, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin teknik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer verildi.

LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sonuçlar http://sonuc.meb.gov.tr/ sayfasında açıklandı. Siteye giriş yapıp T.C. kimlik numarası ve doğum tarihinizle birlikte LGS sonuçlarına bakabilirsiniz.

LGS 2021 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

(SON DAKİKA!) 2021 LGS sonuçları açıklandı! LGS sonuçlarına nereden bakılır? LGS sonuç sorgulama ekranı!

SINAVA KATILIM ORANI KAÇ OLDU?

Rapora göre, LGS kapsamında merkezi sınav 6 Haziran'da başarıyla uygulandı. Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.

2021 LGS SORU İPTALİ VAR MI?

LGS kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere farklı branşlardan toplam 90 soru soruldu. Saat 09.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı.

İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.

KAÇ ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI?

Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.

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