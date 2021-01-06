SON DAKİKA! 2021 Kabine toplantısı bugün mü, ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta yapılacak?

2021 yılın ilk kabine toplantısı toplanıyor! Kabine Toplantısı sonucunda alınacak kararlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 2021 Kabine toplantısı bugün mü? Yılın ilk kabine toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta yapılacak? İşte detayları...

2021 Yılın ilk kabine toplantısı bugün yapılacak! Kabine toplantısı ile ilgili ayrıntılar ve kabine toplantısı sonrası alınacak kararlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son yapılan Kabine Toplantısında, Koronavirüs salgını kapsamında çeşitli tedbirler ve kararlar alınmıştı. Vatandaşların gözü ise yapılacak 2021 yılın ilk kabine toplantısında! Peki, 2021 Kabine toplantısı bugün mü, ne zaman? Kabine Toplantısı saat kaçta yapılacak? Yılın ilk kabine toplantısı ne zaman?

2021 YILIN İLK KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 Yılın ilk Kabine toplantı ne zaman yapılacak sorusuna cevap tarih henüz belli olmadı. Cumhurbaşkanlığı tarafından Kabine toplantısı tarihi resmi olarak belli olduğu zaman güncel olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SON KABİNE TOPLANTISI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yapılan Kabine toplantısında bazı açıklamalarda bulundu. Yaptığı son açıklamada Koronavirüs salgını döneminde dünyanın diğer ülkeleri gibi Türkiye'de bulunan vatandaşlar için de en büyük umudun Covid-19 aşısı olduğuna dikkat çeken Erdoğan,Türkiye'nin de tüm dünyayla beraber normalleşme sürecini yürütebilmesi adına aşı tedarik ve geliştirme çalışmalarında olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gereken incelemeleri yapıp neticelere göre anlaşmaları imzaladıklarını ifade eti ve devamında:

"Yaşanan aksaklıkları aşmak için tüm alternatifleri değerlendiriyoruz. Çin'den sipariş verdiğimiz aşının ilk partilerinin yılbaşından önce ülkemize teslim edilmelerini bekliyoruz. Almanya'dan gelecek aşının da ocakta ülkemize ulaşacağını ümit ediyoruz. Gelişmeler, salgının daha uzunca bir süre dünya gündeminden düşmeyeceğine işaret ediyor. Bunun için asıl önemi ve önceliği hem gelenekçi hem yenilikçi yöntemlerle geliştirdiğimiz kendi aşılarımıza veriyoruz. Son 18 yılda kurduğumuz yüksek teknolojiye dayalı altyapılar ve bilim insanlarımızın gayreti sayesinde şu an 8 ayrı aşı çalışmasını başarıyla yürütüyoruz. Bunlardan birinde son aşamaya geçildi. Diğerlerinin bir kısmında da aynı safhaya gelinmek üzeredir."

"İnşallah en kısa sürede kendi üretimimiz olan birden fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız. Diğer yandan vaka sayısındaki düzenli düşe uygun olarak kısıtlama tedbirlerini dikkatle gözden geçiriyoruz. Vatandaşlarımdan kısıtlama tedbirlerinin yeniden artırılmasına ihtiyaç duymayacak şekilde 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz, temizlik, maske ve mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmelerini bekliyorum. Bugünkü toplantımızda salgınla mücadelede geldiğimiz yeri tekrar değerlendirdik. Gelişmelerin ümit var olduğunu gördük. Bu çerçevede okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz." ifadelerinde bulundu.