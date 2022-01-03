Uzun süredir merak konusu olan ve araştırılan 2021 enflasyon oranları açıklandı. Son dakika gelişmesi olarak yapılan açıklama sonrası Son dakika 2021 enflasyon açıklandı? Aralık Ayı enflasyon kaç oldu? 2021 enflasyon yüzde kaç soruları yanıtını buldu.

2021 ENFLASYON KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu, memur ve emekli zammını belirleyecek olan aralık ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 13,58 artarken, 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 olarak gerçekleşti.

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