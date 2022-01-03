Son dakika 2021 enflasyon açıklandı! Aralık Ayı enflasyon kaç oldu? 2021 enflasyon yüzde kaç? - Haberler
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Son dakika 2021 enflasyon açıklandı! Aralık Ayı enflasyon kaç oldu? 2021 enflasyon yüzde kaç?

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Merakla beklenen Aralık ayı enflasyon oranları açıklandı? 2021 yılı enflasyon oranları da araştırılırken aylık-yıllık enflasyon oranları sorgulandı. Peki, 2021 enflasyon yüzde kaç? Aralık Ayı enflasyon kaç oldu?

Uzun süredir merak konusu olan ve araştırılan 2021 enflasyon oranları açıklandı. Son dakika gelişmesi olarak yapılan açıklama sonrası Son dakika 2021 enflasyon açıklandı? Aralık Ayı enflasyon kaç oldu? 2021 enflasyon yüzde kaç soruları yanıtını buldu.

2021 ENFLASYON KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu, memur ve emekli zammını belirleyecek olan aralık ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 13,58 artarken, 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 olarak gerçekleşti.

TÜİK'in açıkladığı rakama göre enflasyon, Aralık 2021'de yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu.

TÜİK'in açıkladığı rakama göre enflasyon, Aralık 2021'de yüzde 13,58 artarken, yıllık bazda yüzde 36,08 oldu.

 Son dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek! 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 oldu

Son dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek! 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 oldu

 Dolar, enflasyon verisi öncesi 13,87'den işlem görüyor

Dolar, enflasyon verisi öncesi 13,87'den işlem görüyor

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