Son Dakika: 2021 Aşure günü ne zaman?
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Son Dakika: 2021 Aşure günü ne zaman?

Son Dakika: 2021 Aşure günü ne zaman?
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Son Dakika: Her yıl Muharrem ayının 10. gününde idrak edilen Aşure Günü bu yıl Ağustos ayına denk gelecek. Aşure hazırlayacaklar ve dağıtacaklar bu gün için hazırlıklarını önceden yapacaklar. Peki, 2021 yılında Aşure günü ne zamana denk geliyor? Aşure günü hangi ay? 2021 Aşure günü ne zaman?

Son Dakika: Her yıl Muharrem ayının 10. gününde idrak edilen Aşure Günü bu yıl Ağustos ayına denk gelecek. Aşure hazırlayacaklar ve dağıtacaklar bu gün için hazırlıklarını önceden yapacaklar. Peki, 2021 yılında Aşure günü ne zamana denk geliyor? Aşure günü hangi ay? 2021 Aşure günü ne zaman? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: 2021 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının onuncu gününe "aşura" günü denilir. Muharrem ayı bu sene 9 Ağustos'ta başlayacak. Aşure günü ise 18 Ağustos Çarşamba Günü'ne denk gelecek.

Diyanet dini günler takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre muharrem ayının 10. Günü 18 Ağustos'a denk gelecek. Yani 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü Aşure Günü olarak kutlanacak.

Allahü teâlâ, birçok duaları Aşûre günü kabul etmiştir. Hazret-i Âdem'in tevbesinin kabul olması, Hazret-i Nuh'un tufandan kurtulması, Hazret-i Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazret-i İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazret-i İdris'in canlı olarak göğe çıkarılması, Hazret-i Yakub'un oğlu Hazret-i Yusuf'a kavuşması, Hazret-i Yusuf'un kuyudan çıkması, Hazret-i Eyyüb'ün hastalıktan kurtulması, Hazret-i Musa'nın Kızıldeniz'i geçmesi, Hazret-i İsa'nın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması Aşûre günü oldu.

Ancak yine Hicri 61 yılının Aşure Gününde (10 Ekim 680) Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin, 72 yakını ile birlikte Irak Kerbela'da şehit edildi. Bu olay her yıl İslam Dünyasında hüzünle anılmaktadır.

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