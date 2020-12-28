SON DAKİKA! 2021 Asgari Ücret belli oluyor! Asgari Ücret açıklandı mı? Asgari Ücret Toplantısı bugün saat kaçta? Asgari Ücret ne kadar olacak?

Milyonların gözü bugün yapılacak Asgari Ücret 4. toplantısında. Bugün itibariyle Asgari Ücret ne kadar soruları cevap bulacak. Herkesin merakla beklediği ve araştırdığı 2021 Asgari Ücret zammı ne kadar olacak? Asgari Ücret açıklandı mı? Asgari Ücret Toplantısı bugün saat kaçta toplanacak? Asgari Ücret ne kadar olacak? sorularının cevabı yazımızda!

Milyonlarca asgari ücretle çalışan 2021 asgari ücret belli oldu mu diye ekranların başında bekliyor. Asgari Ücret 4. toplantının ardından belli olacak. İş verenler ve çalışanlar asgari ücret zammı konusundaki talep ve önerilerini Asgari Ücret Tespit Komisyonu önceki toplantılarında dile getirdi. Komisyonun asgari ücret son toplantısının ardından asgari ücrete zam oranı belli olacak.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret zammını belirlemek için Asgari Ücret 4. toplantısı yani son toplantıyı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk önderliğinde ve ev sahipliğinde bugün yani 28 Aralık Pazartesi saat 10.30'da gerçekleştirecek. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek ve sonrasında vatandaşlara yeni asgari ücret ne kadar oldu sorusunu yanıtlayacak.

TÜİK ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ 2021

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücret zammı için öneri ve talepleri dinlemişti. TÜİK asgari ücret önerisi 2 bin 792 liraydı. Asgari ücret ne kadar olacak toplantıdan sonra açıklanacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret ne kadar olacak sorusunun cevabı gün içerisinde netleşecek. Tahmini asgari ücret TÜİK'in yaptığı öneri doğrultusunda verildi. Şu anki asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlenmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçimi için belirlendiği tutarın ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için ise 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.