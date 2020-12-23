SON DAKİKA! 2020 KPSS sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ile KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS ortaöğretim sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki, KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? ÖSYM ile 2020 KPSS sonuçları sorgulama ekranı!

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları için ÖSYM tarafından yayımlanan takvim ile duyurulmuştu. Bu çerçevede sınava katılım sağlayan binlerce adayın gözü ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına kilitlendi. Bazı durumlarda sonuçların erkenden erişime açıldığı bilinirken sonuç tarihinin yaklaşmasıyla adaylar tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin sonuç sayfasında yer alan bilgilere göre KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde erişime açılacak.

Öğrencileri sınavın sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden ulaşabilecekler. TC kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yapan kişiler sonuçlarına bu sayfa üzerinden ulaşabilecek.

Öte yandan sonuçların açıklanmasının ardından itiraz süreci başlayacak. ÖSYM'nin belirttiği tarihler arasında sonuçlara itiraz edilebilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI

2020 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ!

KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık'ta açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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KPSS SINAV SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların ASP'leri kullanılarak, ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.