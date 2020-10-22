Son dakika: 2020 KPSS lisans (ÖABT) sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS sonucu sorgulama
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Son dakika: 2020 KPSS lisans (ÖABT) sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS sonucu sorgulama

22.10.2020 08:49 | Son Güncelleme: 22.10.2020 08:54
Son dakika: 2020 KPSS lisans (ÖABT) sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS sonucu sorgulama

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür/ Eğitim Bilimleri/ Alan Bilgisi ve ÖABT sınavları geçtiğimiz aylarda gerçekleştirildi. Sınavşaras giren binlerce memur adayı ise KPSS lisans sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyordu. ÖSYM, 2020 KPSS lisans sonuçlarını açıkladı. Peki, KPSS lisans sonucu sorgulama nasıl, nereden yapılır? ÖSYM KPSS sonucu sorgulama.

KPSS Lisans (Genel kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri) sınavı 6 Eylül'de, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sınavı 12-13 Eylül'de, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ise 20 Eylül tarihinde gerçekleştirilmişti. ÖSYM, KPSS sınav takvimini paylaştı. KPSS sonuçları ne zaman belli olacak?

KPSS LİSANS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS sınavlarının ardından adaylar sonuçların açıklanacağı günü merakla bekliyor. ÖSYM takvimine göre KPSS lisans sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak. Ancak açıklanacağı saate ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor.

KPSS SONUCU NASIL SORGULANIR?

2020 KPSS lisans sonuçları ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ÖSYM şifreleri ve T.C. kimlik numarası ile öğrenilebilecek. Sonuç sayfasında adayların, sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevap oranları ve puanları yer alacak.

KPSS LİSANS SONUCU SORGULAMA EKRANI...

Son dakika: 2020 KPSS lisans (ÖABT) sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS sonucu sorgulama

KPSS SINAV TAKVİMİ

2020-KPSS Lisans Genel Kültür- Genel Yetenek sınavı 6 Eylül 2020'de yapıldı.

2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül'de KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı ise 20 Eylül'de gerçekleşti.

KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim'de KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım'da yapılacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.

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