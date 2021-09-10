Son dakika... 200 yıllık "Şirin Değirmen"den selin izleri silinmeye çalışılıyor
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Son dakika... 200 yıllık "Şirin Değirmen"den selin izleri silinmeye çalışılıyor

Son dakika... 200 yıllık 'Şirin Değirmen'den selin izleri silinmeye çalışılıyor
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan sel felaketinde zarar gören 200 yıllık Şirin değirmenden afetin izleri silinmeye çalışılıyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan sel felaketinde zarar gören 200 yıllık Şirin değirmenden afetin izleri silinmeye çalışılıyor.

Bozkurt merkezin ardından selden en çok zarar gören İlişi köyünde bulunan değirmen, 4 kuşaktır Turhan ailesi tarafından işletiliyor.

Sel nedeniyle büyük zarar gören değirmenin her yeri balçıkla kaplandı.

Ekipler ve Turhan ailesinin çalışmalarıyla balçıktan arındırılan değirmende su kanalının bazı bölümleri ise heyelan nedeniyle kapandı.

Turhan ailesi, çevre ilçelere de hizmet veren değirmeni tekrar eski günlerine getirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Afeti yaşayan 83 yaşındaki Baki Turhan, AA muhabirine, ilçede büyük bir sel felaketi gerçekleştiğini söyledi.

Sel sularının 2 metre yükseldiğini belirten Turhan, "Oğlum zor kurtuldu. Denize gidiyordu. Ben en az 60 yıl değirmencilik yaptım, 50 yıl da babam yaptı. Bu sel çok kuvvetli geldi. Köprüleri yıktı. Değirmenin çalışması, suyun akması benim en büyük zevkim." dedi.

Baki Turhan'ın oğlu Aydın Turhan ise 30 yıldır değirmencilik yaptığını kaydetti.

Değirmenlerinde genel olarak mısır öğüttüklerini anlatan Turhan, şöyle konuştu:

"Sahildeki 4 ilçenin yoğun olarak geldiği, tahıllarını öğüttüğü yer burası. Sel nedeniyle 180 santimetre boyunda değirmene su girdi. Kanalda da heyelanlar var. Kendi imkanlarımızla ve devletin imkanlarıyla çamurunu aldık. Daha sonra temiz suyunu temizledik. Yaklaşık bir ay sonra çalışacak inşallah. Tarihi Şirin değirmenimizin eski şirin günlerine dönmesini dört gözle bekliyoruz. Büyük heyelanların olduğu yerler var. İş makinesi gerekiyor. DSİ ve orman bu konuyla ilgili yardımcı oluyorlar. Devlet büyüklerimizde yakından ilgileniyorlar. Biraz daha sabır ve zaman gerekiyor."

Son dakika... 200 yıllık 'Şirin Değirmen'den selin izleri silinmeye çalışılıyor
Son dakika... 200 yıllık 'Şirin Değirmen'den selin izleri silinmeye çalışılıyor
Son dakika... 200 yıllık 'Şirin Değirmen'den selin izleri silinmeye çalışılıyor
Son dakika... 200 yıllık 'Şirin Değirmen'den selin izleri silinmeye çalışılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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