Son dakika... 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Son dakika... 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

28.12.2020 09:36 | Son Güncelleme: 28.12.2020 09:41
Son dakika... 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi: Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil, 70 yaşındaki sürücüsüne mezar oldu.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobil, 70 yaşındaki sürücüsüne mezar oldu.

Alınan bilgiye göre, kaza, ilçeye bağlı Kabaktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden plakası öğrenilemeyen otomobili ile Elbistan'a gelmek üzere yola çıkan 70 yaşındaki Ali Kılıç, Çakı mevkisine geldiğinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Stabilize yolda savrulan otomobil, yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kılıç'ın uzun bir süre geçmesine rağmen Elbistan'daki evine gelmemesi üzerine endişeye kapılan yakınları, durumu mahalle sakinleri ve jandarmaya bildirdi. Mahalle sakinleri, jandarma ile birlikte yolda yaptıkları aramada, Kılıç'ın kullandığı otomobilin uçurumda yanan ışıklarını fark etti. Kaza ihbarının ardından olay yerine jandarma, güvenlik korucuları ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uçurumdaki otomobile güçlükle ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı adamın cansız bedeni, mahalle sakinleri, jandarma ve güvenlik korucuları tarafından uzun uğraşlar sonucunda yola çıkarıldı. Kılıç'ın cansız bedeni, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere morga konuldu.

Kazada yaşamını yitiren Ali Kılıç'ın Elbistan'da odun-kömür ticareti yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika... 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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