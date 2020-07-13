Son dakika... 20 yıl hapis cezası bulunan şüpheli ormanlık alanda esrar tarlasında yakalandı Son dakika 3. sayfa haberine göre 20 yıl hapis cezası bulunan şüpheli ormanlık alanda esrar tarlasında yakalandı Ormanlık alana diktiği kenevirler ile yakalandı Bursa'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir kişi, ormanlık alanda 152 kök kenevir ve bin 40 gram kubar esrar ile yakalandı.

20 yıl hapis cezası bulunan şüpheli ormanlık alanda esrar tarlasında yakalandı

Ormanlık alana diktiği kenevirler ile yakalandı

BURSA - Bursa'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir kişi, ormanlık alanda 152 kök kenevir ve bin 40 gram kubar esrar ile yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesinde bulunan ormanlık alana bir şüphelinin girip çıktığını belirledi. Şüpheliyi takibe alan ekipler, ormanlık alanda ekili kenevir bitkisi ile karşılaşınca şüpheliyi takibe aldı. Fiziki takibin ardından şüphelinin Ahmet Kayın olduğunu ve 20 yıl 1 ay kesinleşmiş cezası bulunduğunu tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Üç gün boyunca ormanlık alana sivil bir şekilde girerek Kayın'ı yakalamak için çalışma yapan ekipler, Kayın'ın ormanlık alanda saklandığı barakayı basarak burada bulunan şüpheliyi gözaltına aldı. Ahmet Kayın'ın üzerinde bir adet ruhsatsız tabanca bulunurken, ormanlık alanda 2 farkı noktada toplam 152 kök kenevir bitkisi ile ormanlık alanda saklandığı baraka önünde bin 40 gram kubar esrar ele geçirildi.

Sorgulanmak üzere karakola götürülen Ahmet Kayın, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA