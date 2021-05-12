Son dakika... 2 yıldır aranan hükümlü jandarmanın operasyonu ile yakalandı
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Son dakika... 2 yıldır aranan hükümlü jandarmanın operasyonu ile yakalandı

Son dakika... 2 yıldır aranan hükümlü jandarmanın operasyonu ile yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'nın Kozan ilçesinde 2 yıldır uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden aranan hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 yıldır uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden aranan hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 2 yıldır aranan H.B.'nin (34) Kozan'da olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, hükümlünün saklandığı adrese baskın yaptı. Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Hükümlü, işlemlerinin ardından önce adliyeye, daha sonra cezaevine götürüldü. - ADANA

Son dakika... 2 yıldır aranan hükümlü jandarmanın operasyonu ile yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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