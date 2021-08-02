Son dakika... 2 yıl önce babasını öldürmüştü, şimdi de kardeşini öldürdü
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Son dakika... 2 yıl önce babasını öldürmüştü, şimdi de kardeşini öldürdü

Son dakika... 2 yıl önce babasını öldürmüştü, şimdi de kardeşini öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Hatay'ın İskenderun ilçesinde daha önce babasını öldüren bir kişi bu kez kardeşini öldürdü.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde daha önce babasını öldüren bir kişi bu kez kardeşini öldürdü.

Alınan bilgiye göre olay, İskenderun Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Silahlı kavga ihbarı ile olay yerine giden polis ekipleri, Ramazan Sinan G.'yi (49) sırtından vurulmuş halde ölü olarak buldu. Aile fertleri ile yapılan görüşmede ise Doğan G.'nin çıkan tartışma sonucu kardeşi Sinan G.'yi pompalı tüfekle öldürdüğü ve olay yerinden kaçtığı belirlendi. Yapılan araştırmada Doğan G.'nin 2017 yılında da babası Yahya G.'yi öldürdüğü ve taksirli adam öldürme suçlamasından yargılandıktan sonra serbest kaldığı tespit edildi.

Yakın zamanda cezaevinden çıktığı öğrenilen Doğan G.'nin yüzde 90 şizofreni raporu olan kardeşi Sinan G.'ye pompalı tüfekle ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığını tespit eden polis, zanlıyı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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