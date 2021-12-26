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Son dakika haberleri | 2 SOKAK KEDİSİ DONARAK ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde 2 sokak kedisi, soğuk nedeniyle donarak öldü.

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KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde 2 sokak kedisi, soğuk nedeniyle donarak öldü.

Termometrelerin eksi 20 derece gösterdiği kentte, soğuk hava insanlar kadar sokakta yaşayan hayvanları da etkiliyor. Göksun ilçesinde bir köpeğin donarak ölmesinin ardından bugün de 2 sokak kedisi soğuk havanın kurbanı oldu. Cumhuriyet Mahallesi'nde donan kediler, vatandaşlar tarafından çöp konteynerine atıldı.

Son dakika haberleri | 2 SOKAK KEDİSİ DONARAK ÖLDÜ

Son dakika haberleri | 2 SOKAK KEDİSİ DONARAK ÖLDÜ

Son dakika haberleri | 2 SOKAK KEDİSİ DONARAK ÖLDÜ

Son dakika haberleri | 2 SOKAK KEDİSİ DONARAK ÖLDÜ

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