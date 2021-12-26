Son dakika haberleri | 2 SOKAK KEDİSİ DONARAK ÖLDÜ
Son dakika haberi... KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde 2 sokak kedisi, soğuk nedeniyle donarak öldü.
KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde 2 sokak kedisi, soğuk nedeniyle donarak öldü.
Termometrelerin eksi 20 derece gösterdiği kentte, soğuk hava insanlar kadar sokakta yaşayan hayvanları da etkiliyor. Göksun ilçesinde bir köpeğin donarak ölmesinin ardından bugün de 2 sokak kedisi soğuk havanın kurbanı oldu. Cumhuriyet Mahallesi'nde donan kediler, vatandaşlar tarafından çöp konteynerine atıldı.