Son dakika haberleri | 2 SOKAK KEDİSİ DONARAK ÖLDÜ

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde 2 sokak kedisi, soğuk nedeniyle donarak öldü.

Termometrelerin eksi 20 derece gösterdiği kentte, soğuk hava insanlar kadar sokakta yaşayan hayvanları da etkiliyor. Göksun ilçesinde bir köpeğin donarak ölmesinin ardından bugün de 2 sokak kedisi soğuk havanın kurbanı oldu. Cumhuriyet Mahallesi'nde donan kediler, vatandaşlar tarafından çöp konteynerine atıldı.