Son dakika! 2 saat önce aldığı motosikletiyle kaza yapıp, ağır yaralandı
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Son dakika! 2 saat önce aldığı motosikletiyle kaza yapıp, ağır yaralandı

Gelen son dakika haberine göre 2 saat önce aldığı motosikletiyle kaza yapıp, ağır yaralandıAFYONKARAHİSAR'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Ahmet Badem (16) ağır yaralandı.

Son dakika! 2 saat önce aldığı motosikletiyle kaza yapıp, ağır yaralandı
02.09.2020 16:52 | Son Güncelleme: 02.09.2020 16:52

2 saat önce aldığı motosikletiyle kaza yapıp, ağır yaralandı

AFYONKARAHİSAR'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Ahmet Badem (16) ağır yaralandı. Ahmet Badem'in motosikleti 2 saat önce aldığı belirtilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şuhut ilçe merkezi Gençlik Caddesi'nde dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada, Alaaddin A. idaresindeki 03 PM 775 plakalı otomobil, Ahmet Badem'in kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile arabanın üzerinden savrulan Ahmet Badem, yere düşerek kafasını çarptı. Yerde kanlar içinde kalan Ahmet Badem için çevredeki vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekibi çağrıldı. Ambulansla Şuhut Devlet Hastanesi'ne götürülen Ahmet Badem tedaviye alındı. Yoğun bakıma alınan Ahmet Badem'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Ahmet Badem'in kaza sırasında başında kask olmadığı ve kullandığı motosikleti de 2 saat önce satın aldığı öğrenildi. Ahmet Badem'in ağır yaralandığı kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde dönüş yapmak için manevra yapan otomobille Badem'in kullandığı motosikletin çarpışması ve Badem'in havada savrularak yere düşmesi görüldü.

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Kaynak: DHA

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